Facebook запретил рекламу ICO и криптовалют‍

МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Американская компания Facebook ввела запрет на показ рекламы критовалют и первичное размещение монет (ICO) в социальной сети, сообщила пресс-служба компании.

В своем сообщении компания уточняет, что вводится запрет на рекламу продуктов и сервисов, которые связаны с введением в заблуждение либо обманчивым технологиям. Под эти понятия, по мнению Facebook, попадает вложение средств в криптовалюту. Как прокомментировал директор по управлению продуктами Facebook Роб Койн, социальная сеть не может отслеживать каждое такое рекламное объявление, поэтому попросила своих пользователей сообщать о нарушениях этих новых правил.

В соцсети в качестве примера рекламы, на которую распространяется новый запрет, привели баннер с призывом "использовать пенсионные накопления для покупки биткоинов".