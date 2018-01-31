Шведская Ericsson за 2017 г получила убыток в $4,4 млрд против прибыли годом ранее

МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Чистый убыток шведского производителя телекоммуникационного оборудования Ericsson по итогам 2017 года составил 35,1 миллиарда шведских крон (4,4 миллиарда долларов), против прибыли годом ранее на уровне 1,9 миллиарда крон (240 миллионов долларов), следует из отчетности компании.

Разводненный убыток на акцию по итогам года составил 10,6 кроны (1,34 доллара) против прибыли в 0,52 кроны (0,07 доллара) годом ранее. Выручка компании снизилась на 10% - до 201,3 миллиарда шведских крон (25,45 миллиарда долларов).

По итогам четвертого квартала Ericsson зафиксировала чистый убыток в размере 18,9 миллиарда крон (2,4 миллиарда долларов), который почти в 12 раз превышает убыток, полученный годом ранее. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали убытков в объеме 17,3 миллиарда крон (2,18 миллиарда долларов).

В пересчете на акцию разводненный убыток составил 5,68 кроны (0,72 доллара) против убытка в 0,48 кроны (0,06 доллара) в четвертом квартале 2016 года. Квартальная выручка снизилась на 12% в годовом выражении - до 57,2 миллиарда крон (7,23 миллиарда долларов).

Компания объясняет свои финансовые результаты, в частности, списаниями под обесценение активов. В середине января Ericsson объявила, что спишет за четвертый квартал 2017 года 14,2 миллиарда шведских крон (1,76 миллиарда долларов) под эту цель.

Компания Ericsson AB была основана в 1876 году в Стокгольме. В настоящее время компания является одним из мировых лидеров в сфере разработок и производства телекоммуникационного оборудования для мобильных и стационарных сетей. По состоянию на 31 декабря 2016 года штат компании составлял более 116 тысяч сотрудников.