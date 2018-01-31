Чистая прибыль Samsung Electronics в 2017 году выросла в 1,85 раза

МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Чистая прибыль южнокорейского производителя электроники Samsung Electronics в 2017 году выросла в 1,85 раза по сравнению с 2016 годом, до 42,19 триллиона вон (около 39,3 миллиарда долларов), следует из сообщения компании.

Выручка за отчетный период увеличилась на 18,7%, до 239,58 триллиона вон (223,4 миллиарда долларов), а операционная прибыль достигла 53,65 триллиона вон (50 миллиардов долларов), что в 1,8 раза выше показателя предыдущего года.

Чистая прибыль компании в четвертом квартале 2017 года выросла в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составила 12,26 триллиона вон (11,4 миллиарда долларов). Выручка компании за отчетный период увеличилась на 23,7% и составила 65,98 триллиона вон (61,5 миллиарда долларов). Операционная прибыль достигла 15,15 триллиона вон (14,1 миллиарда долларов), увеличившись в 1,6 раза по сравнению с аналогичным показателем годичной давности.

Операционная прибыль мобильного бизнеса компании за год выросла на 9,4%, до 11,83 триллиона вон (11 миллиардов долларов), а за четвертый квартал сократилась на 3%, до 2,42 триллиона вон (2,3 миллиарда долларов) в годовом выражении. Объем продаж мобильного подразделения за год вырос на 6%, до 103,62 триллиона вон (96,6 миллиарда долларов), а за минувший квартал показатель сократился на 8% по сравнению с четвертым кварталом 2016 года, составив 25,03 триллиона вон (23,3 миллиарда долларов).

"В то время как общий объем продаж смартфонов снизился по сравнению с предыдущим кварталом, главным образом в секторе массовых смартфонов, продажи флагманских моделей, таких как Galaxy Note 8, увеличились. Прибыль от мобильного бизнеса уменьшилась из-за увеличения маркетинговых затрат на фоне сильной сезонности. В ходе 2018 года ожидается рост спроса на смартфоны благодаря растущему спросу на замену премиальных смартфонов", - добавляет компания.

Samsung Electronics - международная компания-производитель электроники: полупроводников, телекоммуникационного оборудования, чипов памяти, жидкокристаллических дисплеев, мобильных телефонов и мониторов. Штаб-квартира компании находится в Сеуле.