Чистая прибыль Xerox за 2017 г сократилась в 3 раза

МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Чистая прибыль американской корпорации Xerox по итогам 2017 года сократилась в 3,2 раза по сравнению с предыдущим годом и составила 192 миллиона долларов, сообщается в отчетности корпорации.

Разводненная прибыль в пересчете на акцию снизилась до 0,7 доллара с 2,33 доллара по итогам 2016 года. Выручка корпорации Xerox за отчетный период сократилась на 4,7% - до 10,265 миллиарда долларов.

По итогам четвертого квартала компания зафиксировала убыток в размере 196 миллионов долларов против прибыли в 185 миллионов долларов годом ранее. Разводненный убыток на акцию составил 0,78 доллара против прибыли 0,7 доллара в четвертом квартале 2016 года. Выручка Xerox незначительно увеличилась в четвертом квартале - на 0,5%, до 2,747 миллиарда долларов.

В четвертом квартале учтена выплата в 400 миллионов долларов, связанная с принятием налоговой реформы в США. В 2018 году компания ожидает прибыль на акцию в 2,3-2,5 доллара за штуку.

В релизе глава компании Джефф Якобсон (Jeff Jacobson) также объявил о сделке по слиянию фирмы с Fuji Xerox - дочерним предприятием Xerox и Fujifilm. После объединения доля Xerox будет составлять 49,9% объединенной компании, Fujifilm - 50,1%. Объединенная компания будет называться Fuji Xerox.

Корпорация Xerox Corp. была основана в 1906 году в Рочестере (штат Нью-Йорк, США). Специализируется на разработке технологий в области печати и управления документами. Стала первой компанией, наладившей массовый выпуск копировальных аппаратов собственной конструкции.