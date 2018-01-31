Чистая прибыль Electrolux в 2017 г выросла на 28%

МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Чистая прибыль шведского производителя бытовой техники Electrolux за 2017 год выросла в годовом выражении на 28%, до 5,745 миллиарда шведских крон (около 732 миллионов долларов), говорится в отчетности компании.

Разводненная прибыль в пересчете на одну акцию составила по итогам отчетного периода 19,88 шведской кроны (2,53 доллара) против 15,55 шведской кроны (1,98 доллара) годом ранее. Выручка Electrolux за период составила 122,06 миллиарда крон (15,6 миллиарда долларов), увеличившись в годовом выражении на 0,8%.

В четвертом квартале чистая прибыль компании составила 1,93 миллиарда шведских крон (около 246 миллионов долларов), что в 1,5 раза выше показателя аналогичного периода 2016 года. Разводненная прибыль на акцию составила 6,67 шведской кроны (0,85 доллара) против 4,4 шведской кроны (0,56 доллара) годом ранее. Квартальная выручка увеличилась на 0,7%, до 32,366 миллиарда крон (4,1 миллиарда долларов).

Рыночный спрос в Европе за четвертый квартал вырос на 2% в годовом выражении, говорится в релизе. Спрос в США вырос также на 2%. Electrolux отмечает продолжение восстановления спроса в Бразилии и рост рынка в Аргентине и Чили.

Компания Electrolux - один из ведущих мировых производителей бытовой техники. Штаб-квартира компании находится в Стокгольме. Ежегодно Electrolux продает более 60 миллионов своих изделий потребителям из 150 стран. Среди брендов компании - Electrolux, Zanussi, AEG и Westinghouse.