FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Чистая прибыль Facebook за 2017 г выросла в 1,6 раза


Компании / Индустрия / Технологии

МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Чистая прибыль крупнейшей в мире социальной сети Facebook FB по итогам 2017 года увеличилась в 1,6 раза по сравнению с предыдущим годом, до 15,934 миллиарда долларов, сообщается в пресс-релизе компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 5,39 доллара против 3,49 доллара по итогам января-декабря 2016 года. Выручка социальной сети подскочила на 47%, до 40,653 миллиарда долларов.

Чистая прибыль компании за четвертый квартал составила 4,268 миллиарда долларов, увеличившись на 20% с показателя за аналогичный период 2016 года. Разводненная прибыль на акцию по итогам квартала составила 1,44 доллара против 1,21 доллара годом ранее. Выручка за квартал увеличилась на 47% - до 12,972 миллиарда долларов.

Квартальная выручка компании от рекламы составила 12,779 миллиарда долларов, что на 48% превосходит показатель четвертого квартала 2016 года. Выручка от рекламы на мобильных устройствах по итогам этого периода составила около 89% общей выручки от рекламы против 84% в аналогичном периоде 2016 года, отмечается в релизе.

Число ежедневно активных пользователей соцсети в декабре 2017 года увеличилось на 14% по сравнению с прошлым годом и составило 1,4 миллиарда человек. Число активных пользователей за декабрь выросло в годовом выражении также на 14% - до 2,13 миллиарда.

"Уже в прошлом квартале мы внесли изменения для уменьшения числа вирусных видеороликов, чтобы убедиться в том, что время людей потрачено с пользой. В общей сложности мы внесли изменения, которые сократили время, затрачиваемое на Facebook, примерно на 50 миллионов часов каждый день", - заявил основатель и генеральный директор Facebook Марк Цукерберг.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ