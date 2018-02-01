Чистая прибыль Facebook за 2017 г выросла в 1,6 раза

МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Чистая прибыль крупнейшей в мире социальной сети Facebook FB по итогам 2017 года увеличилась в 1,6 раза по сравнению с предыдущим годом, до 15,934 миллиарда долларов, сообщается в пресс-релизе компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 5,39 доллара против 3,49 доллара по итогам января-декабря 2016 года. Выручка социальной сети подскочила на 47%, до 40,653 миллиарда долларов.

Чистая прибыль компании за четвертый квартал составила 4,268 миллиарда долларов, увеличившись на 20% с показателя за аналогичный период 2016 года. Разводненная прибыль на акцию по итогам квартала составила 1,44 доллара против 1,21 доллара годом ранее. Выручка за квартал увеличилась на 47% - до 12,972 миллиарда долларов.

Квартальная выручка компании от рекламы составила 12,779 миллиарда долларов, что на 48% превосходит показатель четвертого квартала 2016 года. Выручка от рекламы на мобильных устройствах по итогам этого периода составила около 89% общей выручки от рекламы против 84% в аналогичном периоде 2016 года, отмечается в релизе.

Число ежедневно активных пользователей соцсети в декабре 2017 года увеличилось на 14% по сравнению с прошлым годом и составило 1,4 миллиарда человек. Число активных пользователей за декабрь выросло в годовом выражении также на 14% - до 2,13 миллиарда.

"Уже в прошлом квартале мы внесли изменения для уменьшения числа вирусных видеороликов, чтобы убедиться в том, что время людей потрачено с пользой. В общей сложности мы внесли изменения, которые сократили время, затрачиваемое на Facebook, примерно на 50 миллионов часов каждый день", - заявил основатель и генеральный директор Facebook Марк Цукерберг.