Telegram исчез из App Store

МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Мессенджер Telegram, созданный Павлом Дуровым, стал недоступен пользователям интернет-магазина App Store компании Apple, пишет профильный интернет-портал AppleInsider.

Приложение мессенджера стало невозможно загрузить на территории России: его значок даже не отображается в списке магазина. Зарубежные пользователи этого магазина отмечают аналогичные проблемы.

Дуров в своем микроблоге в Twitter пишет, что "проблема незначительная, скоро (Telegram - прим. ред.) должен вернуться".

Напомним, что в январе текущего года Telegram собрал заявки на сумму в $3,8 миллиарда в рамках ICO (initial coin offering - первичное размещение криптовалюты).

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