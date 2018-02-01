Чистая прибыль AT&T за 2017 год выросла в 2,2 раза

МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Чистая прибыль американского телекоммуникационного гиганта AT&T в 2017 году выросла по сравнению с 2016 годом в 2,2 раза, до 29,847 миллиарда долларов, следует из отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию за год составила 4,76 доллара против 2,1 доллара за 2016 год, выручка компании снизилась на 2%, до 160,5 миллиарда долларов.

Чистая прибыль компании по итогам четвертого квартала составила 19,1 миллиарда долларов, что в 7,6 раза больше аналогичного периода годом ранее, разводненная прибыль на акцию составила 3,08 доллара против 0,39 доллара в четвертом квартале 2016 года. Компания объясняет рост чистой прибыли по итогам квартала принятием нового налогового законодательства в США. Выручка корпорации за квартал снизилась менее чем на 1%, до 41,68 миллиарда долларов.

"Влияние налоговой реформы и законодательные улучшения окажут позитивное влияние на экономику США и AT&T", - приводятся в сообщении слова председателя совета директоров и генерального директора AT&T Рэндалла Стивенсона (Randall Stephenson). Кроме того, он отметил, что с нетерпением ожидает закрытия сделки с Time Warner. Осенью 2016 года AT&T сообщила о договоренностях о покупке медиаконгломерата Time Warner, которому принадлежит, в частности, телеканал CNN, более чем за 100 миллиардов долларов. Закрытие сделки ожидается в июне.

С учетом налоговой реформы в 2018 году компания прогнозирует скорректированную прибыль на акцию на уровне 3,5 доллара, а свободный денежный поток на уровне 21 миллиарда долларов.

Компания American Telephone and Telegraph (AT&T Inc) была основана в 1885 году. В настоящее время является одной из крупнейших американских телекоммуникационных компаний и одним из крупнейших медиаконгломератов.