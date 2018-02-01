FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Чистая прибыль AT&T за 2017 год выросла в 2,2 раза


Компании / Технологии

МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Чистая прибыль американского телекоммуникационного гиганта AT&T в 2017 году выросла по сравнению с 2016 годом в 2,2 раза, до 29,847 миллиарда долларов, следует из отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию за год составила 4,76 доллара против 2,1 доллара за 2016 год, выручка компании снизилась на 2%, до 160,5 миллиарда долларов.

Чистая прибыль компании по итогам четвертого квартала составила 19,1 миллиарда долларов, что в 7,6 раза больше аналогичного периода годом ранее, разводненная прибыль на акцию составила 3,08 доллара против 0,39 доллара в четвертом квартале 2016 года. Компания объясняет рост чистой прибыли по итогам квартала принятием нового налогового законодательства в США. Выручка корпорации за квартал снизилась менее чем на 1%, до 41,68 миллиарда долларов.

"Влияние налоговой реформы и законодательные улучшения окажут позитивное влияние на экономику США и AT&T", - приводятся в сообщении слова председателя совета директоров и генерального директора AT&T Рэндалла Стивенсона (Randall Stephenson). Кроме того, он отметил, что с нетерпением ожидает закрытия сделки с Time Warner. Осенью 2016 года AT&T сообщила о договоренностях о покупке медиаконгломерата Time Warner, которому принадлежит, в частности, телеканал CNN, более чем за 100 миллиардов долларов. Закрытие сделки ожидается в июне.

С учетом налоговой реформы в 2018 году компания прогнозирует скорректированную прибыль на акцию на уровне 3,5 доллара, а свободный денежный поток на уровне 21 миллиарда долларов.

Компания American Telephone and Telegraph (AT&T Inc) была основана в 1885 году. В настоящее время является одной из крупнейших американских телекоммуникационных компаний и одним из крупнейших медиаконгломератов.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ