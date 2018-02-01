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Qualcomm в I кв 2017-18 фингода получил убыток в $6 млрд против прибыли год назад


Компании / Технологии

МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Один из крупнейших мировых производителей компонентов для мобильных устройств Qualcomm Incorporated по итогам первого квартала 2017-2018 финансового года (завершился 25 декабря) получил чистый убыток в размере 6 миллиардов долларов против прибыли в 0,7 миллиарда годом ранее, говорится в сообщении компании.

Чистый разводненный убыток в пересчете на акцию в отчетном периоде составил 4,03 доллара против прибыли в 0,46 доллара в аналогичном периоде 2016-17 фингода. Выручка при этом выросла на 1% - до 6,1 миллиарда долларов.

В отчетности отмечается, что результаты за квартал включают выплату в 6 миллиардов долларов, связанную с принятием в США налоговой реформы. Кроме того, в статью расходов включены 1,2 миллиарда долларов штрафа Еврокомиссии. Без учета выплат, в том числе по реформе и штрафу ЕК, разводненная прибыль на акцию составляет 0,98 доллара, что выше прогноза аналитиков в 0,91 доллара.

Ранее в январе Еврокомиссия оштрафовала американского производителя процессоров и компонентов для мобильных устройств Qualcomm на 997 миллионов евро (около 1,2 миллиарда долларов) за злоупотребление доминирующим положением на рынке производителей чипов LTE, которые он поставлял компании Apple AAPL.

Согласно сообщению регулятора, производитель чипов делал значительные выплаты ключевому клиенту при условии, что он не будет покупать продукцию у конкурентов. Позднее Qualcomm сообщила, что обжалует решение ЕК.

Компания Qualcomm - один из крупнейших мировых производителей чипов и компонентов для мобильных устройств, процессорные решения которого используются в смартфонах и планшетах Nokia, LG, Samsung, HTC, Sony и других. Штаб-квартира компании расположена в Сан-Диего, Калифорния (США).

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