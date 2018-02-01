Убыток Nokia за 2017 г вырос почти вдвое

МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Убыток финской Nokia Corp., одного из крупнейших в мире производителей телекоммуникационного оборудования, приходящийся на акционеров головной компании, по итогам 2017 года составил 1,494 миллиарда евро, что в 1,95 раза больше, чем в 2016 году, говорится в отчетности компании.

Разводненный убыток в пересчете на акцию составил 0,26 евро против убытка в 0,13 евро годом ранее. Прибыль от продаж снизилась на 2%, до 23,147 миллиарда евро.

Убыток Nokia в четвертом квартале, приходящийся на акционеров головной компании, достиг 380 миллионов евро против прибыли в 633 миллиона евро в аналогичном периоде прошлого года. Разводненный убыток в пересчете на акцию составил 0,07 евро против прибыли в 0,11 евро годом ранее. Квартальная прибыль от продаж в годовом выражении снизилась менее чем на 1%, до 6,651 миллиарда евро.

"В 2019 и 2020 годах мы ожидаем, что рыночные условия заметно улучшатся, чему будут способствовать полномасштабное выведение на рынок сетей 5G", - приводятся в релизе слова президента и гендиректора Nokia Раджива Сури (Rajeev Suri). В 2018 году, по его словам, финансовые показатели компании продолжат снижаться, несмотря на признаки улучшения условий в Северной Америке.

Nokia - финская транснациональная компания, производитель телекоммуникационного оборудования для мобильных, фиксированных, широкополосных и IP-сетей. Компания была основана в 1865 году, ее штаб-квартира находится в финском городе Эспоо.