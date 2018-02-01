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Lenovo за III квартал 2017-18 фингода получила убыток в $289 млн против прибыли ранее


Компании / Технологии

МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Чистый убыток китайского производителя компьютерной техники Lenovo по итогам третьего квартала 2017-2018 финансового года (завершился 31 декабря) составил 289 миллионов долларов против прибыли в 98 миллионов долларов, полученной годом ранее, говорится в отчетности компании.

Разводненный убыток на акцию за отчетный период составил 2,53 доллара против прибыли в 0,9 доллара в аналогичном периоде годом ранее. Выручка Lenovo в отчетном периоде достигла 12,939 миллиарда долларов, что на 6% выше, чем годом ранее.

Компания пояснила, что результаты за квартал учитывают выплату в 400 миллионов долларов, что связано с принятием налоговой реформы в США. Компания уверена, что в дальнейшем снижение налогов, предусмотренное реформой, приведет к улучшению показателей Lenovo в США.

В этом квартале Lenovo добилась роста продаж подразделения ПК и интеллектуальных устройств (PCSD), хороших результатов в группе центра обработки данных (DCG), где показатель выручки достиг 1,2 миллиарда долларов, и бизнесе групп мобильных устройств (MBG), где показатель составил 2,1 миллиарда долларов, отмечается в релизе. При этом показатель по DCG достиг максимума за два года.

Lenovo Group Ltd. была основана в Пекине в 1984 году. Компания специализируется на производстве ПК, телефонов, серверов, рабочих станций, планшетов и иной потребительской техники.

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