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Чистая прибыль Alibaba за 9 месяцев 2017-18 фингода выросла в 1,7 раза


Компании / Технологии

МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Чистая прибыль крупнейшей китайской интернет-компании Alibaba по итогам девяти месяцев 2017-2018 финансового года, завершившихся 31 декабря, выросла в 1,7 раза в годовом выражении и составила 8,418 миллиарда долларов, говорится в пресс-релизе компании.

Разводненная прибыль, приходящаяся на одну обыкновенную акцию, составила 3,33 доллара против 1,85 доллара по итогам аналогичного периода 2016-2017 финансового года. Выручка Alibaba составила 28,946 миллиарда долларов, что в 1,6 раза больше показателя за предыдущий аналогичный период.

Чистая прибыль компании в третьем квартале фингода выросла в годовом выражении на 36%, достигнув 3,586 миллиарда долларов. Разводненная прибыль, приходящаяся на одну обыкновенную акцию, составила 1,41 доллара против 1 доллара за аналогичный период годом ранее. При этом аналитики ожидали показатель на уровне 1,67 доллара на акцию. Выручка в отчетном периоде подскочила в 1,6 раза, достигнув 12,761 миллиарда долларов.

По словам финансового директора Alibaba Мэгги Ву (Maggie Wu), компания повысила прогноз по росту годовой выручки до 55-56% против сообщавшегося ранее прогноза роста на 53%.

Alibaba, специализирующаяся на электронной коммерции, была основана Джеком Ма в 1999 году. Ее пользователям доступен сервис, комбинирующий отдельные функции eBay, Amazon и PayPal. Помимо онлайн-ритейла, компания развивает платежную систему Alipay.

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