FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Приложение Telegram вновь появилось в интернет-магазине App Store - Дуров


Компании / Технологии
  • Российский онлайн-магазин приложений Apple App Store перевел цены на платные программы с долларов в рубли

МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Приложение Telegram вновь стало доступным для пользователей интернет-магазина App Store, сообщил в своем Twitter основатель Telegram Павел Дуров.

"Telegram вернулся в App Store после отсутствия там с полуночи по центрально-европейскому времени (2.00 мск)", - пишет Дуров.

Ранее в четверг пользователи в России и мире сообщали о том, что приложение Telegram не отображается в списке доступных для скачивания. Дуров объяснил исчезновение приложения из App Store тем, что Apple AAPL обнаружила неприемлемый контент, доступный пользователям Telegram. Как сообщал Дуров, после обеспечения защиты от нежелательного контента Telegram вернется в App Store.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ