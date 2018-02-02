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Чистая прибыль Visa по итогам I квартала 2017-18 фингода выросла на 22%


Компании / Технологии

МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Чистая прибыль американской Visa Inc., одной из двух крупнейших в мире компаний по обслуживанию банковских карт, по итогам первого квартала 2017-2018 финансового года, завершившегося 31 декабря, выросла на 21,84%, составив 2,522 миллиарда долларов, сообщается в отчетности компании.

В пересчете на одну обыкновенную акцию разводненная прибыль компании составила 1,07 доллара против 0,86 доллара в прошлом фингоду. Аналитики ожидали показатель на уровне 0,99 доллара. Операционная выручка Visa составила 4,862 миллиарда долларов, что на 9% больше показателя за отчетный период прошлого фингода.

Рост выручки компания объясняет увеличением объема номинальных выплат и проведенных транзакций. Visa отметила положительное влияние курсовых разниц в четвертом квартале, которое оценивается в 1% от выручки.

Компания отметила рост затрат до 1,5 миллиарда долларов, или на 13% к прошлому году. Такая динамика связана с увеличением расходов на персонал, общих и административных расходов, расходов на сеть и обработку данных, а также профессиональных сборов. Согласно отчетности, результаты за квартал включают также выплату в 1,1 миллиарда долларов, что связано с принятием налоговой реформы в США в конце прошлого года.

Visa - глобальная платежная система, обеспечивающая доступ к сети электронных платежей держателям карт, торгово-сервисным предприятиям, финансовым и правительственным учреждениям.

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