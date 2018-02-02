Чистая прибыль Sony Corp за 9 месяцев 2017-2018 фингода выросла в 11 раз

МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Чистая прибыль японского производителя потребительской электроники Sony Corporation, приходящаяся на акционеров, по итогам первых девяти месяцев 2017-18 финансового года (завершились 31 декабря) выросла в 11 раз в годовом выражении и достигла 507,62 миллиарда иен (4,7 миллиарда долларов), следует из отчетности компании.

Разводненная прибыль в пересчете на акцию составила 393,05 иены (3,6 доллара) против 35,43 иены (0,32 доллара) в аналогичном периоде годом ранее. Операционная прибыль увеличилась в 3,7 раза - до 712,7 миллиарда иен (6,5 миллиарда долларов). Выручка Sony выросла на 15,7% - до 6,6 триллиона иен (60,2 миллиарда долларов).

По итогам третьего квартала Sony нарастила чистую прибыль в 15 раз год к году - до 295,9 миллиарда иен (2,7 миллиарда долларов). Разводненная прибыль на акцию составила 228,91 иены (2,09 доллара) против 15,24 иены (0,14 доллара) в третьем квартале 2016-2017 фингода. Операционная прибыль выросла в 3,8 раза - до 350,837 миллиарда иен (3,2 миллиарда долларов). Квартальная выручка Sony увеличилась на 11,5% - до 2,7 триллиона иен (24,6 миллиарда долларов).

Sony увеличила свой прогноз прибыли за весь 2017-2018 фингод на 26,3%, до 480 миллиардов иен (4,4 миллиарда долларов) с ожидавшихся в октябре 380 миллиардов иен (3,5 миллиарда долларов). Годом ранее компания заработала 73,3 миллиарда иен (669,1 миллиона долларов). При этом прогноз по выручке подтвержден на уровне в 8,5 триллиона иен (77,6 миллиарда долларов) против 7,6 триллиона иен (69,4 миллиарда долларов), полученных в предыдущем финансовом году.

Кроме того, компания сообщила о том, что с 1 апреля 2018 года пост президента и главного исполнительного директора займет Кенисиро Йосида (Kenichiro Yoshida), находящийся в текущий момент на должности финансового директора компании. При этом действующий президент и главный исполнительный директор компании Казуо Хираи (Kazuo Hirai) перейдет на должность председателя совета директоров.

Sony Corporation - одна из крупнейших в мире корпораций по производству потребительской электроники. Компания была основана в 1946 году. Штат сотрудников по всему миру (по данным на 31 марта 2016 года) составляет около 125,3 тысячи человек.