ФАС видит признаки нарушения закона в повышении "Мегафоном" цены на международный роуминг

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России усмотрела в действиях "Мегафона" MFON по установлению цен в международном роуминге признаки нарушения закона о конкуренции, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФАС.

Дело против оператора служба возбудила еще в январе 2017 года, но его рассмотрение несколько раз откладывалось, в том числе из-за необходимости получения дополнительных доказательств. Очередное рассмотрение состоялось в понедельник.

"Комиссия отложила рассмотрение дела в отношении "Мегафона" и приняла заключение об обстоятельствах делах. Ведомство усматривает в действиях компании признаки нарушения закона о защите конкуренции. Дата следующего рассмотрения дела будет назначена в течение трех дней", - сказал представитель ФАС.

Основанием для дела послужило увеличение "Мегафоном" с 12 декабря 2016 года базовых тарифов на услуги связи в международном роуминге по 38 направлениям. Однако позднее в своих материалах ФАС указала, что "Мегафон" повысил тарифы в международном роуминге на голосовые услуги по 198 направлениям (от 16% до 230% роста в зависимости от направления), на услуги SMS - по 214 направлениям (от 15% до 125%), на передачу данных - по 67 направлениям (от 25% до 2200%).

Наибольший рост тарифа в международном роуминге на голосовые услуги произошел в Абхазии, Грузии и Туркмении (до 109 рублей с 33 рублей за минуту); на Бермудах, Мальдивах и Кубе, в Ираке, Катаре, Монголии, Сирии и Тунисе (до 350 рублей со 129 рублей за минуту). Цены на SMS максимально выросли в Ираке, Катаре, Ливане, Монголии, Тунисе и Сирии, на Кубе, Сейшелах и Мальдивах (до 45 рублей с 19,99 рубля). Там же произошел максимальный рост цен на интернет - до 920 с 40 рублей за 1 Мб.