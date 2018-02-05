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Последняя модель iPhone не дает своим владельцам отвечать на звонки


Компании / Технологии

МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Владельцы последней модели смартфона компании Apple — iPhone X - столкнулись с "глюком" в работе устройства, который не позволяет им отвечать на звонки, пишет газета Financial Times.

По данным газеты, сотни обладателей смартфона, цена которого в РФ начинается от 80 тысяч рублей, пожаловались на форумах Apple на то, что слышат звонок, но не могут на него ответить, так как сенсорный экран в течение десяти секунд не реагирует на нажатие пальца и не показывает информацию о звонке.

"Когда на мой iPhone X поступает входящий вызов, я слышу рингтон, но дисплей включается только через 6-8 секунд", — приводит газета слова одного из пользователей. Сотни других владельцев смартфона пожаловались на похожие проблемы. "Часто я только слышу звонок, но не вижу ничего на экране", — сообщает другой пользователь.

Компания Apple заявила, что изучает жалобы клиентов.

Apple 12 сентября представила новое поколение своих смартфонов, в частности, iPhone Х. Устройство с панелями из стекла и безрамочным дисплеем представлено в двух цветах — серебристый и «серый космос», оснащено процессором A11 Bionic и поддерживает технологии дополненной реальности. В России смартфон поступил в продажу 3 ноября.


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