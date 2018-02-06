СМИ: Интернет-трафик в сетях 4G в прошлом году вырос в несколько раз

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. За прошедший 2017 год трафик мобильного интернета сетей четвертого поколения (таких как 4G и LTE) впервые приблизился к трафику на сетях 3G, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на представителей операторов сотовой связи и экспертов.

Как отмечается в расчетах Telecom Daily, к концу прошлого года свыше половины мобильного интернет-трафика на территории России проходило по сетям 4G.

Представители операторов подтвердили: свыше 50% мобильного трафика абонентов компании "Мегафон" генерируется через сети 4G, а у "Вымпелкома" доля LTE-трафика приближается к 50%.