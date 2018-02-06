FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Найдена новая угроза для всех гаджетов на базе Android


Компании / Технологии

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Специалисты по вопросам кибербезопасности нашли новый вредоносный ботнет, которые атакует мобильные устройства, работающие на базе операционной системы Android, пишет РИА Новости со ссылкой на портал Bleeping Computer.

В сообщении отмечается, что найденная сеть ботов нацелена на поиск открытых портов отладки, в том числе - порт 5555, используемый одним из важнейших интерфейсов программного обеспечения Android Debug Bridge: он открывает доступ к важным функциям гаджета.

Вирус, попадая на мобильное устройство, использует мощности гаджета для майнинга криптовалюты Monero (на вторник, 6 февраля, торгуется около отметки в $161 за монету, свидетельствуют данные торгов coinmarketcap.com).

Программа уже получила у экспертов прозвище ADB.miner. Она заимствует компоненты своего кода у ботнета Mirai, который эксперты называют самым большим в мире.

Версия для печати

Кибербезопасность

Весь сюжет

Криптовалюты

Весь сюжет
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ