Найдена новая угроза для всех гаджетов на базе Android

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Специалисты по вопросам кибербезопасности нашли новый вредоносный ботнет, которые атакует мобильные устройства, работающие на базе операционной системы Android, пишет РИА Новости со ссылкой на портал Bleeping Computer.

В сообщении отмечается, что найденная сеть ботов нацелена на поиск открытых портов отладки, в том числе - порт 5555, используемый одним из важнейших интерфейсов программного обеспечения Android Debug Bridge: он открывает доступ к важным функциям гаджета.

Вирус, попадая на мобильное устройство, использует мощности гаджета для майнинга криптовалюты Monero (на вторник, 6 февраля, торгуется около отметки в $161 за монету, свидетельствуют данные торгов coinmarketcap.com).

Программа уже получила у экспертов прозвище ADB.miner. Она заимствует компоненты своего кода у ботнета Mirai, который эксперты называют самым большим в мире.