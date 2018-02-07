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Центральный ускоритель ракеты Falcon Heavy разбился при посадке‍


Компании / Технологии

МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. В ходе очередного запуска сверхтяжелой  ракеты Falcon Heavy компании Илона Маска SpaceX его центральный ускоритель разбился при посадке. Как пишет The Verge со ссылкой на заявление компании SpaceX, два боковых ускорителя ракеты смогли успешно отсоединиться и приземлиться на посадочные платформы. 

"Изображение из Центра управления полетом SpaceX. Совершенно очевидно, что автомобиль находится на орбите вокруг Земли", - заявил глава SpaceX в ходе брифинга по запуску ракеты. Он подчеркнул, что этот запуск прошел "настолько хорошо, насколько можно было надеяться". При этом по факту крушения ускорителя будет проведена проверка.

Представитель компании отметил, что первая ступень центрального разгонного блока рухнула примерно в ста метрах от места запланированной посадки: она упала в воды Атлантического океана, скорость падения составляла около 482 км/ч. Изначально было запланировано, что этот ускоритель сможет приземлиться на плавучую платформу в океане.

Старт ракеты прошел во вторник вечером: ракета Falcon Heavy способна доставлять в космос грузы массой до 57 тонн. SpaceX намеревается использовать эту ракету и космический корабль Dragon для частного запуска людей вокруг лунной орбиты уже в конце текущего 2018 года.

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