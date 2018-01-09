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"Ростелеком" рассматривает возможность продажи "дочки" в Армении


Компании / Технологии

МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. "Ростелеком" RTKM рассматривает возможность продажи "дочки" в Армении, заявил журналистам президент компании Михаил Осеевский.

"Мы думаем об этом, насколько этот бизнес для нас комплиментарен. Задачи мгновенно продать нет. Но, как показывает и наша практика, и практика других глобальных игроков, такая межстрановая синергия не очевидна. Всё-таки разное законодательство, разная клиентская база, разные продукты. Мы думаем, как наиболее эффективно организовать нашу работу там. Может, через продажу", - рассказал он в кулуарах "Форума по цифровой трансформации" в рамках Недели российского бизнеса.

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