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Чистая прибыль T-Mobile в 2017 г выросла почти в 3 раза


Компании / Технологии

МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Чистая прибыль одного из крупнейших операторов беспроводной связи в США - T-Mobile Inc. - за 2017 год выросла почти в три раза, до 4,536 миллиарда долларов, следует из отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 5,2 доллара против 1,69 доллара в 2016 году. Выручка компании за отчетный период составила 40,604 миллиарда долларов, что на 8,3% больше прошлогоднего показателя.

Чистая прибыль T-Mobile за четвертый квартал 2017 года составила 2,707 миллиарда долларов, увеличившись в годовом выражении почти в 7 раз. Разводненная прибыль на акцию за квартал составила 3,11 доллара против 0,45 доллара годом ранее. Выручка компании за отчетный период выросла на 5,1%, до 10,759 миллиарда долларов.

В четвертом квартале компания привлекла 1,854 миллиона новых клиентов, а за весь 2017 год - 5,658 миллиона клиентов. Таким образом, общее их число составляет около 72,6 миллиона человек. Квартальные и годовые показатели стали для компании рекордными, отмечается в релизе.

"(Мы завершили 2017 год - ред.) с рекордными показателями по всему миру и более 5 миллионами новых пользователей четвертый год подряд", - приводятся в сообщении слова президента и главы компании Джона Легера (John Legere).

T-Mobile - подразделение германской телекоммуникационной компании Deutsche Telecom и четвертый по величине сотовый оператор в США.

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