В мобильном приложении Сбербанка запущен мессенджер

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. В обновлении «Сбербанк.Онлайн» появилась функция мессенджера. Эта функция доступна пользователям, номера мобильных телефонов которых привязаны к карте Сбербанка. Об этом говорится на официальном интернет ресурсе Сбербанка.

Пресс-служба Сбербанка пока не подтверждает запуск мессенджера, однако ранее о намерении включить в приложение такую функцию заявлял президент Сбербанка Герман Греф: для этих целей в декабре прошлого года банк приобрел первый российский мессенджер Dialog.

На официальном сайте Сбербанка уже есть страница, которая рассказывает о преимуществах новой функции, в частности, о возможности общаться и переводить деньги в рамках одного окна.