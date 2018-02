Broadcom привлекла долговое финансирование на $100 млрд для своей заявки на покупку Qualcomm

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Broadcom Ltd. обеспечила себе долговое финансирование на 100 млрд долларов для своей недружественной заявки на приобретение Qualcomm Inc. и привлекла еще два крупных инвестиционных фонда, укрепив свои позиции в борьбе за компанию, сообщает Dow Jones.

Дюжина банков, включая Bank of America Corp., Citigroup Inc., Deutsche Bank AG, JPMorgan Chase & Co. и Morgan Stanley, согласилась предоставить до 100 млрд долларов кредитных средств, включая возобновляемые и срочные кредиты на 5 млрд долларов, сообщил полупроводниковый гигант в понедельник.

Инвестфонды KKR & Co. и CVC Capital Partners согласились присоединиться к Silver Lake и предоставить 6 млрд долларов конвертируемого долга для финансирования сделки и потребностей в оборотном капитале после ее закрытия.

Эти обязательства позволят Broadcom полностью профинансировать денежную часть своей заявки в размере 60 долларов за акцию.

Долговое финансирование сделки устранит один из основных вопросов насчет заявки Broadcom, которая, в случае успеха, станет крупнейшим приобретением в истории в технологическом секторе.

Участие двух продвинутых инвесторов также может приблизить Broadcom к успеху.

Тем не менее компания продолжает сталкиваться со значительными препятствиями. Qualcomm заявила, что предложенная цена слишком низка, а сделка связана с крупными регуляторными рисками. Компания согласилась обсудить с Broadcom попытку приобретения, и ожидается, что переговоры начнутся на днях.