ФАС: "Вымпелком" добровольно устранил нарушения по ценам в национальном роуминге

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. "Вымпелком" добровольно устранил нарушения по ценам на услуги связи в национальном роуминге, сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ.

В августе прошлого года ФАС возбудила антимонопольные дела в отношении операторов "большой четверки" из-за высоких цен на услуги связи в национальном роуминге.

"4 декабря "Вымпелком" анонсировал изменение тарифов, а с 14 декабря начал их применять на услуги связи в национальном роуминге. В связи с чем ФАС России приняла решение не выдавать предписание", - говорится в сообщении регулятора.

Вместе с тем ФАС напоминает, что за такое нарушение антимонопольного законодательства предусмотрена административная ответственность. "Размер штрафа будет известен по итогам завершения административного производства", - сообщает ведомство.

Служба также отмечает, что в действиях "Вымпелкома" отсутствуют нарушения при заключении межоператорских роуминговых соглашений на территории РФ, дело в этой части прекращено.