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ЦБ РФ создаст новый департамент информационной безопасности


Компании / Технологии

МАГНИТОГОРСК (Челябинская область), 13 фев - ПРАЙМ. Банк России принял решение создать на базе ФинЦЕРТа отдельный департамент по информационной безопасности, сообщил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин.

"Буквально на днях руководством Банка России было принято решение о создании специализированного подразделения - департамента информационной безопасности Банка России", - сказал он, выступая на Уральском форуме по информбезопасности финансовой сферы.

"Мы это делаем на базе ФинЦЕРТа, только полномочия и функции будут расширены. Мы готовим ряд законопроектов, думаю, все нормативно-правовые акты будут приняты в этом году. Они позволят нам уже нормативно закрепить за собой право полностью регулировать эту деятельность", - позже пояснил журналистам Скобелкин. Он отметил, что кандидатуры на пост главы департамента появились, но пока окончательная кандидатура еще не утверждена.

В настоящее время в ЦБ есть главное управление безопасности и защиты информации. По словам зампреда, часть функций ГУБиЗИ будет передана новому департаменту. "Все вопросы, связанные с информационной безопасностью, отойдут в новый департамент", - отметил он.

"Понимая всю важность задач, стоящих на сегодняшний день перед банковским, финансовым сообществом, руководство приняло решение создать специализированное структурное подразделение, ... которое будет заниматься всеми вопросами, связанными с информационной безопасностью, противодействием киберугрозам. Мы будем именно тем центром для кредитных организаций, который будет объединять все вопросы, связанные с информбезопасностью", - подчеркнул он.

По словам зампреда ЦБ, также будет действовать центр компетенции по обеспечению киберустойчивости организаций в кредитно-финансовой сфере. Основными задачами данного центра будут являться определение потребностей рынка в совершенствовании вопросов киберустойчивости и их нормативное регулирование, организация и осуществление информобмена о выявленных инцидентах, связанных с нарушением требований к обеспечению защиты информации при финансовых операцях.

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