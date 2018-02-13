Дуров скептически отнесся к расследованию об уязвимости в Telegram

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Основатель Telegram Павел Дуров скептически отнесся к расследованию "Лаборатории Касперского" об уязвимости в мессенджере, следует из сообщения Дурова в Telegram-канале.

"Как всегда, отчеты антивирусных компаний должны восприниматься с некоторой долей сомнения, поскольку они склонны преувеличивать серьезность своих выводов, чтобы получить гласность в средствах массовой информации", - говорится в сообщении Дурова.

Ранее во вторник "Лаборатория Касперского" сообщила о том, что ее исследователи обнаружили уязвимость в мессенджере Telegram, которая использовалась хакерами для распространения ПО для майнинга криптовалют. По сведениям экспертов, злоумышленники использовали брешь как минимум с марта 2017 года, распространяя через нее вредоносное ПО. По данным лаборатории, все случаи эксплуатации уязвимости были зафиксированы в России.

Дуров в своем сообщении сослался на сообщество поклонников Telegram - Telegram Geeks. Так, по мнению сообщества, чтобы установить вредоносное ПО, пользователи Windows должны были нажать на кнопку "Run" в диалоговом окне.

"Поэтому не беспокойтесь, если вы не открывали вредоносный файл, вы всегда были в безопасности", - прокомментировал Дуров.