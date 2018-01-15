ФАС отложила рассмотрение дела против "Мегафона" по национальному роумингу на 6 марта

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России отложила рассмотрение дела против "Мегафона" MFON по национальному роумингу на 6 марта по ходатайству оператора, сообщили РИА Новости в пресс-службе антимонопольного органа.

В августе прошлого года ФАС возбудила антимонопольные дела в отношении операторов "большой четверки" из-за высоких цен при оказании услуг связи в национальном роуминге. Рассмотрение дел уже неоднократно откладывалось. Последнее рассмотрение было запланировано на 30 января, однако и оно было отложено.

В минувшую пятницу в ФАС рассказали, что очередное рассмотрение дела в отношении "Мегафона" состоится 13 февраля.

Tele2 на прошлой неделе объявил о снижении с 15 февраля тарифов для своих абонентов при нахождении на территории Крыма и Севастополя. Так, стоимость входящих звонков снизится на 80% — до 1 рубля за минуту с 5 рублей в настоящее время. Исходящие вызовы и sms на любые номера России будут стоить 3 рубля за минуту и одно sms соответственно — это в 1,7 раза меньше, чем в настоящее время (5 рублей). Стоимость 1 мегабайта интернет-трафика также будет стоить 3 рубля вместо 5 рублей.

В ФАС назвали новые тарифы Tele2 обоснованными, при этом не исключили выдачу предписаний "Мегафону" и МТС MTSS, которые еще не снизили соответствующие тарифы. "Вымпелком" еще в декабре объявил о снижении тарифов для своих абонентов в поездках по России при регистрации в сетях других операторов, в частности при поездках в Крым.