Гендиректор Apple Тим Кук ответил на вопросы акционеров на годовом собрании

МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Акционеры Apple <AAPL> Inc. во вторник в ходе предварительного голосования, проведенного на общем годовом собрании, одобрили четыре главных предложения компании, в том числе касательно переизбрания совета директоров, сообщает Dow Jones.

Инвесторы отклонили предложения акционеров касательно возможности выдвигать собственных кандидатов в совет и создания комитета по правам человека. Такие результаты голосования в целом совпали с ожиданиями и были поддержаны компанией Institutional Shareholder Services до общего собрания.

Таким образом, совет директоров Apple, в который входят ее вице-президент Эл Гор, гендиректор Disney Боб Айгер и сооснователь Blackrock Сью Вагнер, продолжит руководить компанией в ближайшем году.

Отвечая на вопрос акционера о том, как компания готовится к назначению следующего генерального директора, нынешний руководитель Тим Кук сказал, что совет директоров обсуждает тему преемственности на каждом заседании, и он лично, как и Стив Джобс, много работает над подготовкой внутренних кандидатов.

"Я считаю, что одна из самых важных моих обязанностей – это успешно передать эстафету. В рамках совета директоров я несу ответственность за подготовку как можно большего количества кандидатов, чтобы директоры могли найти подходящего человека внутри компании", – пояснил Кук.

По словам гендиректора, совет также может вести поиск за пределами компании, но он хочет убедиться, что внутри Apple имеется множество вариантов. Вероятными кандидатами на смену Кука считаются операционный директор Джефф Уильямс, финдиректор Лука Маэстри и старший вице-президент Анджела Арендс.

Кроме того, Кук выступил в защиту решения компании поддержать прошлогоднюю реформу корпоративного налогообложения, заявив, что предыдущая налоговая система была "неблагоприятной для Америки", поскольку она отбивала у компаний желание платить налоги на зарубежную прибыль. После того, как один из акционеров на собрании раскритиковал Apple и поставил под сомнение ее готовность содействовать "корпоративному благосостоянию", Кук сказал, что компания "никогда бы не поддержала предложение, которое, по нашему мнению, приведет к негативным последствиям для Америки".

Как объяснил гендиректор, Apple поддержала налоговую реформу, поскольку будущая выручка большинства небольших и крупных компаний будет поступать из-за границы, и при старой системе компании и дальше держали бы прибыль за рубежом, чтобы избежать уплаты дополнительного 40%-ного налога. По словам Кука, компания также выступала за исключение корпоративных налоговых вычетов, однако они остались в новой системе.

Также Кук заявил, что выплата специального дивиденда акционерам маловероятна. Apple изучает различные возможности инвестирования 285 млрд долларов, которые пока удерживаются за границей. "Я правда не поклонник специальных дивидендов, – сказал гендиректор, отвечая на вопрос одного из акционеров. – Однако совет директоров и руководство сохраняют обязательства по ежегодному повышению дивиденда". Как добавил гендиректор, руководство предоставит акционерам дополнительную информацию о программе возврата капитала на следующей телеконференции по финансовым результатам, которая пройдет в апреле.

Акции Apple сегодня на премаркете выросли на 0,4% до 164,95 доллара.