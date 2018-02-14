Китай разблокировал "ВКонтакте"

МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Китайские власти разблокировали "ВКонтакте" на территории страны, говорится в опубликованном в среду сообщении соцсети.

Сообщения о блокировке "ВКонтакте" в Китае появились в январе 2016 года.

"Руководство КНР разблокировало "ВКонтакте" - социальная сеть стала полностью доступна в стране, включая полную и мобильные версии сайта и приложения для смартфонов", — говорится в сообщении.

"ВКонтакте" соблюдает законы стран, в которых работает. Если сообщества и пользователи распространяют материалы, противоречащие местному законодательству, такие страницы блокируются для жителей соответствующей страны", — сообщает соцсеть.