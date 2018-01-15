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Google отметил рост интереса своих пользователей в РФ к страхованию на треть в 2017 г


Компании / Технологии
#google
#google

МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Интерес пользователей Google к страхованию в 2017 году вырос в РФ на 33%, по сравнению с 2016 годом, сообщается в материалах Google.

Компания Google провела исследование поисковых запросов, посвящённых рынку страхования, среди российской интернет-аудитории, в ходе которого были проанализированы данные за 2015-2017 годs, а также общие тенденции на рынке, уточняется там же.

"Объём запросов в категории страхования стабильно увеличивался в течение последних лет. Эта тенденция продолжилась и в 2017 году - интерес пользователей к страхованию вырос на 33% по сравнению с 2016 годом", - говорится в материалах.

В рамках исследования удалось выяснить, что в топ-10 страховых брендов в поиске в 2017 году вошли "Росгосстрах", "АльфаСтрахование", "Ингосстрах" ings, "Страховой дом ВСК", "РЕСО-Гарантия", "Согаз", "ВТБ Страхование", "Ренессанс Страхование", "Сбербанк SBER Страхование" и "Либерти Страхование".

А в перечень самых популярных страховых продуктов среди пользователей в прошедшем году оказались ОСАГО (65,9%), каско (8,4%), ОМС (8,2%), ДМС (4,4%), туристическое страхование (3,9%), пенсионное страхование (3,8%) и страхование жизни (3,4%).

Кроме того, как показало исследование, за два года в сети значительно увеличилось количество мобильных запросов про страхование - с 30,9% в январе 2015 года до 40,3% в декабре 2017 года. "Чаще всего в 2017 году со смартфонов искали информацию о пенсионном страховании (51% запросов) и ДМС (47%)", - отмечается в материалах исследования.

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