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ЕК: Facebook, Twitter должны приложить допусилия, чтобы работать полностью по правилам ЕС


Компании / Технологии
  • #Штаб-квартира Еврокомиссии в Брюсселе
    © AFP, Emmanuel Dunand

БРЮССЕЛЬ, 15 фев - ПРАЙМ. Социальные сети Facebook FB, Twitter и Google+ должны приложить дополнительные усилия, чтобы привести свою работу полностью в соответствие с правилами Евросоюза в отношении потребителей, говорится в сообщении Еврокомиссии.

"Компании из сферы социальных медиа должны сделать больше, чтобы полностью соответствовать правилам Евросоюза в области потребительского рынка", - говорится в сообщении.

ЕК ранее просила соответствующие компании полностью соблюдать эти правила. Теперь опубликованы "изменения, сделанные Facebook, Twitter и Google+ для того, чтобы привести в соответствие свои условия обслуживания (клиентов) с правилами защиты потребителей ЕС", сообщает ЕК. Они принесут пользу значительному количеству пользователей в Евросоюзе, которые используют социальные медиа, отмечает ЕК.

"Однако эти изменения лишь частично удовлетворяют требованиям законодательства Евросоюза в области потребительского рынка", - сообщает ЕК.

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