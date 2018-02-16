FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Сбой в работе "ВКонтакте" произошел из-за аварии в одном из дата-центров


Компании / Технологии

МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Крупнейшая российская социальная сеть "ВКонтакте" назвала причину сбоя днем в пятницу. По сообщению пресс-службы компании в Twitter, произошла серьезная авария в энергосистеме одного из дата-центров.

В настоящее время соцсеть работает над устранением проблемы и восстанавливает доступ к сервисам.

Сегодня днем пользователи соцсети столкнулись с перебоями в работе "ВКонтакте", в частности, часть пользователей не могла получить доступ к сети. 

Позже пользователи "ВКонтакте" стали сообщать о восстановлении работы соцсети после сбоя. В настоящее время доступны все разделы соцсети. Комментарий пресс-службы "ВКонтакте" о том, удалось ли полностью ликвидировать причины сбоя в работе сервиса, РИА Новости пока не получило.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ