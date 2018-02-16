Сбой в работе "ВКонтакте" произошел из-за аварии в одном из дата-центров

МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Крупнейшая российская социальная сеть "ВКонтакте" назвала причину сбоя днем в пятницу. По сообщению пресс-службы компании в Twitter, произошла серьезная авария в энергосистеме одного из дата-центров.

В настоящее время соцсеть работает над устранением проблемы и восстанавливает доступ к сервисам.

Сегодня днем пользователи соцсети столкнулись с перебоями в работе "ВКонтакте", в частности, часть пользователей не могла получить доступ к сети.

Позже пользователи "ВКонтакте" стали сообщать о восстановлении работы соцсети после сбоя. В настоящее время доступны все разделы соцсети. Комментарий пресс-службы "ВКонтакте" о том, удалось ли полностью ликвидировать причины сбоя в работе сервиса, РИА Новости пока не получило.