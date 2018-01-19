Единую биометрическую систему идентификации по голосу и фото запустят в РФ 1 июля

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. "Ростелеком" RTKM запустит в коммерческую эксплуатацию Единую биометрическую систему идентификации личности по голосу и фотоизображению в России 1 июля, сообщил вице-президент по развитию компании Александр Айвазов.

В понедельник компания представила первую версию биометрической системы, разработанной по инициативе министерства связи и массовых коммуникаций и ЦБ РФ.

"Ростелеком" начал работу над созданием Единой биометрической системы всего полгода назад... Результатом этой работы стала первая рабочая версия системы - это именно те технологии, которые будут использоваться для снятия биометрических данных и верификации пользователей в июле 2018 года (1 июля - ред.), когда система будет запущена в коммерческую эксплуатацию", - сказал Айвазов, выступая на пресс-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

В настоящий момент уже более 20 российских банков приступили к тестированию системы, отмечается в релизе "Ростелекома". Полный перечень банков, которые будут использовать Единую биометрическую систему с момента ее запуска в середине 2018 года, будет сформирован Центральным банком РФ.

В дальнейшем, как отметил представитель компании, биометрическая система может применяться в различных отраслях - финансовом секторе, здравоохранении, образовании, ритейле, e-commerce, для получения государственных и муниципальных услуг.