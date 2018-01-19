FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Единую биометрическую систему идентификации по голосу и фото запустят в РФ 1 июля


Компании / Технологии

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. "Ростелеком" RTKM запустит в коммерческую эксплуатацию Единую биометрическую систему идентификации личности по голосу и фотоизображению в России 1 июля, сообщил вице-президент по развитию компании Александр Айвазов.

В понедельник компания представила первую версию биометрической системы, разработанной по инициативе министерства связи и массовых коммуникаций и ЦБ РФ.

"Ростелеком" начал работу над созданием Единой биометрической системы всего полгода назад... Результатом этой работы стала первая рабочая версия системы - это именно те технологии, которые будут использоваться для снятия биометрических данных и верификации пользователей в июле 2018 года (1 июля - ред.), когда система будет запущена в коммерческую эксплуатацию", - сказал Айвазов, выступая на пресс-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

В настоящий момент уже более 20 российских банков приступили к тестированию системы, отмечается в релизе "Ростелекома". Полный перечень банков, которые будут использовать Единую биометрическую систему с момента ее запуска в середине 2018 года, будет сформирован Центральным банком РФ.

В дальнейшем, как отметил представитель компании, биометрическая система может применяться в различных отраслях - финансовом секторе, здравоохранении, образовании, ритейле, e-commerce, для получения государственных и муниципальных услуг.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ