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Samsung намерен сократить выпуск экранов для iPhone X из-за слабого спроса


Компании / Технологии / Потребительский рынок

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics Co Ltd намерен сократить производство OLED-экранов в ответ на решение Apple AAPL уменьшить выпуск смартфонов iPhone X из-за низкого спроса на устройства, сообщает японская газета Nikkei.

В связи с этим Samsung Display сократила план производства экранов на основе органических светодиодов (OLED) более чем в два раза: теперь компания планирует произвести на своем предприятии в провинции Чхунчхон-Намдо в первом квартале экраны для 20 миллионов смартфонов iPhone и менее. Изначально предполагалось производить экраны для 45-50 миллионов смартфонов, пишет газета.

Производитель, по данным газеты, еще не определился по объемам выпуска экранов в апреле-июне, но допускает дальнейшее сокращение. Samsung Display при этом намерена смягчить последствия за счет обеспечения роста заказов от клиентов из Китая и других стран, отмечает издание.

В декабре тайваньская газета Economic Daily писала, что спрос на iPhone X в первом квартале 2018 года может оказаться ниже ожиданий экспертов на 40% - по данным издания, компания снизит прогноз продаж нового смартфона с планируемых первоначально 50 миллионов единиц до 30 миллионов.

Samsung Electronics - международная компания-производитель электроники: полупроводников, телекоммуникационного оборудования, чипов памяти, жидкокристаллических дисплеев, мобильных телефонов и мониторов. Штаб-квартира компании находится в Сеуле.

Apple была основана в 1976 году Стивом Джобсом, Стивом Возняком и Рональдом Уэйном. Штаб-квартира компании находится в Купертино, штат Калифорния. Apple занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.

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