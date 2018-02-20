Samsung запатентовал дрон с распознаванием взгляда и жестов‍

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Южнокорейская компания Samsung запатентовала дрон, который умеет распознавать различные жесты и взгляды пользователя при помощи контролирующих экранов, пишет издание The Verge.

Отмечается, что проектировщики Samsung обеспечили летающий беспилотник камерой и системой видеонаблюдения, при помощи которых глаза, руки и голова владельцев устройств позволят пользователям контролировать скорость и направление полета дрона.

Помимо этого устройство может в автоматическом режиме, без дополнительных действий, следить за пользователями гаджетов в деталях, отмечает издание.

Представленные корпорацией дроны обеспечены разработчиками специальным датчиком движений, гироскопом, акселерометрами, GPS, Wi-Fi-позиционированием, а также вибро-системой. Дрон будет уметь подстроить позицию дисплеев таким образом, чтобы он был максимально комфортным и во время ходьбы пользователя и изменения им направления взгляда.