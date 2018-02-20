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Пользователи Telegram столкнулись с проблемами в работе мессенджера


Компании / Технологии

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Пользователи Telegram столкнулись с проблемами при отправке и получении сообщений в мессенджере.

Перебои наблюдаются как в вэб-версии Telegram, так и в приложениях Telegram и Telegram X для мобильных устройств.

Пользователи мессенджера на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, отмечают, что Telegram также работает с перебоями в некоторых странах, включая Италию, Испанию, Францию.

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Позже Telegram сообщил, что работает над устранением неполадок в работе сервиса.

"Некоторые из наших пользователей в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке в настоящее время испытывают проблемы с подключением. Мы делаем все возможное для восстановления работы", - сообщается в микроблоге мессенджера в Twitter.

Пользователи мессенджера на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, отмечают, что Telegram также работает с перебоями в некоторых странах, включая Италию, Испанию, Францию.

Также в Twitter позднее Telegram сообщил о восстановлении работы для 99% пользователей мессенджера.

"(Приложение - ред.) восстановило работу для 99% пострадавших пользователей. Если вы входите в число оставшегося 1%, пожалуйста, подождите еще немного", - говорится в сообщении мессенджера в Twitter.

Ранее сбои в работе мессенджера наблюдались 18 и 25 декабря. Тогда пользователи Telegram сообщали, что сервис работал медленно или не работал вовсе, выдавая сообщение "server error". Кроме того, 19 декабря основатель мессенджера Павел Дуров заявлял, что его издательский сервис Telegraph недоступен якобы из-за поступивших из России жалоб на ресурс.

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