Выручка компаний киберспортивного сектора в 2018 г вырастет на 38,2%

МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Общая выручка компаний, работающих в сфере киберспорта, по итогам 2018 года вырастет в мире на 38,2%, до 905,6 миллиона долларов, следует из прогноза исследовательской NewZoo.

Исследование основано на макроэкономических данных, информации официальных партнеров, СМИ и исследованиях сторонних организаций, собранных из более чем 20 стран мира. Данные по выручке включают в себя затраты на спонсорство, СМИ, рекламу, билеты и мерчандайзинг и не учитывают суммы призовых фондов и зарплаты игроков, а также доходы от онлайн-игр и ставок.

Согласно оценке компании, наибольшая доля выручки по итогам года придется на страны Северной Америки и Китай – 345 и 164 миллиона долларов соответственно. Спонсорство займет крупнейшую долю общемировой выручки - 359,4 миллиона долларов. Аудитория вырастет по итогам года на 13,5%, до примерно 380,2 миллиона человек.

NewZoo отмечает, что мобильный киберспорт является крупнейшим сегментом в секторе. При этом степень его развития разнится в зависимости от региона: в Азии киберспортивные мероприятия уже проводятся на крупных стадионах, там существуют профессиональные команды и лиги, а также миллионы зрителей, тогда как в Западной Европе мобильный киберспорт зарождается постепенно.

Авторы исследования также отметили, что новые технологии (например, виртуальная и дополненная реальность, блокчейн и криптовалюты) активно используются компаниями сектора. Так, платформа для рекрутинга и менеджмента команд в сфере киберспорта и гейминга DreamTeam работает над внедрением технологии блокчейн в свою систему проведения соревнований, а площадка по покупке и продаже товаров для онлайн-игр OPSkins уже добавила возможность использования криптовалют в свою платформу.