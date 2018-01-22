ФАС: МТС добровольно устранили нарушения по ценам в национальном роуминге

МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. МТС MTSS установили монопольно высокие цены на связь в национальном роуминге, но добровольно устранили нарушения, сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в четверг.

В августе прошлого года ФАС возбудила антимонопольные дела в отношении операторов "большой четверки" из-за высоких цен при оказании услуг связи в национальном роуминге.

"Комиссия признала факт установления монопольно высокой цены на услуги связи в национальном роуминге, однако в связи с добровольным устранением нарушения приняла решение не выдавать предписание", - говорится в сообщении.

Вместе с тем за это нарушение предусмотрена административная ответственность. Размер штрафа будет известен по итогам завершения административного производства, отмечает ведомство.

Ранее, 13 февраля, ФАС заявила, что "Вымпелком" также добровольно устранил нарушения по ценам на услуги связи в национальном роуминге.