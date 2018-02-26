"Телефон-банан" Nokia 8110 из фильма "Матрица" вернется в продажу в мае

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Компания HMD Global, которая в настоящее время является владельцем бренда Nokia, объявила о возвращении в продажу легендарной модели мобильного телефона 8110, которая была выпущена более 20 лет назад, пишет портал Quartz.

Анонс возвращения Nokia 8110 был сделан в ходе выставки Mobile World Congress.

Этот телефон получил большую известность после появления в кинофильме "Матрица", где Nokia 8110 использовался главным героем Нео, роль которого исполнял Киану Ривз.

Модель получила прозвище "банан" из-за продолговатой формы, но трубка оказалась надежной.

как сообщили в хоче выставки, на полках магазинов обновленный телефон появится в мае текущего 2018 года. Цена устройства составит около 80 евро (5,5 тысячи рублей).

Nokia 8110 получит 2,4-дюймовый экран и камерой 2 мегапикселя. Гаджет сможет подключаться к сетям 4G и Wi-Fi. Корпус будет выполнен в двух цветах — черном и желтом.

