FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

"Телефон-банан" Nokia 8110 из фильма "Матрица" вернется в продажу в мае


Компании / Технологии

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Компания HMD Global, которая в настоящее время является владельцем бренда Nokia, объявила о возвращении в продажу легендарной модели мобильного телефона 8110, которая была выпущена более 20 лет назад, пишет портал Quartz.

Анонс возвращения Nokia 8110 был сделан в ходе выставки Mobile World Congress.

Этот телефон получил большую известность после появления в кинофильме "Матрица", где Nokia 8110 использовался главным героем Нео, роль которого исполнял Киану Ривз.

Модель получила прозвище "банан" из-за продолговатой формы, но трубка оказалась надежной.

как сообщили в хоче выставки, на полках магазинов обновленный телефон появится в мае текущего 2018 года. Цена устройства составит около 80 евро (5,5 тысячи рублей).

Nokia 8110 получит 2,4-дюймовый экран и камерой 2 мегапикселя. Гаджет сможет подключаться к сетям 4G и Wi-Fi. Корпус будет выполнен в двух цветах — черном и желтом.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ