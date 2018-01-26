Samsung нацеливается в продажах Galaxy S9 в РФ превзойти успех предыдущего флагмана

БАРСЕЛОНА, 26 фев - ПРАЙМ. Samsung ожидает роста продаж в России новых смартфонов Samsung Galaxy S9 и S9+ более чем на 50% в денежном выражении по сравнению с моделью 2017 года, сообщил РИА Новости глава Samsung Mobile в России Дмитрий Гостев.

Презентация смартфонов состоялась в воскресенье в Барселоне. Новые флагманы представлены в трех цветах: черный бриллиант, титан и ультрафиолет. Продажи смартфонов в России начнутся 16 марта, предзаказ на них открылся 25 февраля. Цена на Samsung Galaxy S9 в РФ составит около 60 тысяч рублей, Galaxy S9+ - 67 тысяч рублей и Samsung Galaxy S9+ (256 Gb) – около 75 тысяч рублей.

"Я могу назвать вам успех предыдущих наших флагманов. Например, модели предыдущего поколения S8 и S8+ показали феноменальный прирост в более 50% в денежном выражении к аналогичной успешной модели (Galaxy S7 - ред.) в 2017 году. И, конечно же, мы целимся на гораздо большие цифры в 2018 году", - сказал Гостев, отказавшись раскрыть динамику продаж в штуках.

По данным МТС MTSS, Samsung в 2017 году остался самым популярным брендом смартфонов на российском рынке – доля корейского производителя составила порядка 25,2% (рост на 3,5 процентного пункта) в штучном выражении и 29,2% – в денежном (рост также на 3,5 процентного пункта). На увеличение доли, как отмечал оператор, повлиял удачный старт флагманских моделей Galaxy S8 и S8+.

По словам Гостева, компания также отмечает высокие продажи смартфона Samsung Galaxy Note 8, несмотря на скандал со взрывами Note 7 в 2016 году. "Мы не считаем продажи предыдущей модели, потому что она не продавалась в России. А вот по сравнению предыдущими флагманами Note 8 продается на 58% больше", - рассказал он.

Представитель Samsung напомнил, что после случая с Note 7 компания почти полностью пересмотрела процесс контроля качества на производстве. "Мы проводили исследование, и у нас получились феноменальные цифры. Так, 80% опрошенных (поклонников Note) сказали, что любят серию телефонов Note несмотря ни на что. А 85% сказали, что они порекомендуют этот телефон своим друзьям и знакомым", - поделился собеседник агентства.