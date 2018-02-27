Apple планирует выпустить три новых iPhone в 2018 году

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Американская корпорация Apple планирует в текущем 2018 году выпустить сразу три новых смартфона iPhone, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что один из телефонов будет самым большим из выпущенных за все время производства iPhone, другой будет равен по размеру iPhone X, но получит ряд обновлений. Третий гаджет получит некоторые из ключевых функций флагманского телефона, но будет стоить на полке несколько дешевле.

Источники рассказали также, что таким образом компания-производитель хочет угодить своим потребителям, которые ожидают от нового iPhone многозадачности, но и не оставить без внимания тех, кто хотел бы купить более доступную версию настоящего флагмана компании - iPhone X.

Большой смартфон, пишет агентство, носит кодовое название D33. Ожидается, что это устройство получит экран разрешением 1242x2688 и технологию OLED. Помимо этого в устройство будет встроен сканер Face ID для разблокировки экрана и проведения платежей.

В большом новом iPhone, как и в обновленном iPhone X, будет использоваться новый процессор А12. Боковые края гаджетов по-прежнему будут исполнены из нержавеющей стали. Ожидается, что оба эти телефона будут представлены в золотом цвете для привлечения покупателей на азиатском рынке (в iPhone X было принято решение от такого цвета корпуса отказаться).

Возможно, что для некоторых рынков компания будет производить смартфоны с одной или двумя сим-картами.

Про бюджетную версию iPhone X агентство пишет, что у этого смартфона будет тот же экран Edge-to-Edge, что и у флагманского iPhone X. Сканер Face ID также останется. Однако, чтобы удешевить производство модели, будет установлен LCD-экран, аналогичный тому, который стоял в iPhone 8. Края будут выполнены из алюминия, задняя панель - выполнена из черного стекла.

Предположительно, о своих новинках компания объявит осенью, традиционно для Apple.