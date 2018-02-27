Apple начала использовать облачные решения Google для хранения данных

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Американская компания Apple в 2018 году начала использовать хранилища данных компании Google, сообщает телеканал CNBC.

Apple уже давно использует для хранения данных системы Amazon Web Services и Microsoft Azure, а начиная с 2018 года последнее место в списке хранилищ корпорации значится Google Cloud Platform. Система Microsoft Azure теперь из списка исчезла.

Отмечается, что Apple начала использовать облачное хранилище Google Cloud Platform с целью хранения данных iCloud. В прошлом месяце обновилась iOS Security Guide, и теперь в качестве хранилища используется Google Cloud Platform.