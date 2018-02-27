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ФАС одобрила ходатайство Mail.Ru о приобретении киберспортивной организации ESforce


Компании / Технологии

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ одобрила ходатайство компании Mail.Ru Group о приобретении 100% киберспортивной организации ESforce, сообщается в материалах ведомства.

Ранее сообщалось, что стоимость покупки при закрытии сделки составит 100 миллионов долларов.

"Согласовано ходатайство компании "Мгл Мэйл.Ру Эквити Лимитед" о приобретении прав, позволяющих определять условия предпринимательской деятельности 10 российских обществ (покупка 100% акций компании "Исфорс Холдинг Лимитед")", - говорится в сообщении.

Компания ESforce в том числе владеет киберспортивными командами мирового уровня Virtus.pro и SK Gaming, ресурсами о киберспорте Cybersport.ru и Cybersport.com, Yota Arena в Москве, сервисными порталами для обмена внутриигровыми предметами CS:GO Lounge и Dota 2 Lounge, а также производителем и дистрибьютором одежды и аксессуаров для киберспорта Fragstore, присутствующим в 20 странах.

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