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Хакеры научились взламывать любой iPhone‍


Компании / Технологии

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Эксперты по кибербезопасности компании Cellebrite (Израиль) сообщили, что им удалось обойти все защиты смартфона американской компании Apple - iPhone X, пишет Forbes.

"Крупный подрядчик государственных американских компаний заявляет, что он нашел способ разблокировать практически любой iPhone. По всей видимости, это может стать важным достижением для правоохранительных органов и очевидной проблемой конфиденциальности для клиентов Apple", - отмечает издание.

Компания Cellebrite сообщила, что в настоящее время ее инженерам удалось найти способ обхода блокировок смартфонов, которые работают на базе программного обеспечения iOS 11, в том числе - iPhone X. Именно эта модель гаджета и была успешно взломана экспертами кибербезопасности для получения необходимых данных Агентством Национальной Безопасности США еще в ноябре прошлого 2017 года.

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Кибербезопасность

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