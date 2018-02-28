Alibaba откроет в Сингапуре институт по исследованию технологий искусственного интеллекта

ПЕКИН, 28 фев - ПРАЙМ. Китайская компания Alibaba Group и Наньянский технологический университет Сингапура (NTU) подписали соглашение о создании совместного института по исследованию технологий искусственного интеллекта (AI), говорится в заявлении на сайте компании.

"Совместный исследовательский институт Alibaba и NTU станет первой исследовательской организацией, которую компания открыла не на территории Китая. Целью этого проекта является стремление сделать людей здоровее, умнее и счастливее посредством привнесения в их жизнь технологий искусственного интеллекта", - отмечается в заявлении.

Первоначально в институте будут трудиться порядка 50 ученых и инженеров обеих организаций, работа которых будет нацелена на создание технологий искусственного интеллекта, которые смогут решать ежедневные проблемы человека и которые можно будет применять как дома, так и в магазинах, в медицинских учреждениях, а также для улучшения транспортной системы.

В последующие пять лет штат института будет расти, также создатели новой исследовательской организации рассчитывают на расширение сотрудничества с партнерами из академических и бизнес-кругов.

Ранее Alibaba объявила, что Сингапур станет одним из семи городов, в которых будут размещаться лаборатории собственной научно-исследовательской академии Alibaba – DAMO. В октябре прошлого года глава Alibaba Джек Ма заявил, что компания вложит в DAMO 100 миллионов юаней (около 15 миллионов долларов). Исследования планируется проводить в области информационного обеспечения, квантовых вычислений, финансовых технологий, взаимодействия компьютера и человека. Работа лабораторий будет сконцентрирована на создании приложений для решения реальных задач, таких как самообучение с помощью компьютеров, защита информации в сети, вычисления с активным использованием графики, обработка текстов на естественных языках.

Alibaba group является крупнейшей интернет-компанией Китая и работает в сфере электронной коммерции. Была основана Джеком Ма в 1999 году. Группе также принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com