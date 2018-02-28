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Amazon купил проект "умного" звонка за $1 млрд‍


Компании / Технологии

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Крупнейший в мире интернет-ритейлер - американская компания Amazon купила бизнес-проект "умного" дверного звонка у компании Ring. Сумма сделки - $1 млрд, пишет The Wall Street Journal.

Как отмечается в совместном заявлении компаний, Amazon приобрел стартап Ring, который занимается разработкой дверных звонков с подключением к интернету и видеонаблюдением через облачный сервис. Изобретение, которое купил ритейлер, относится к рынку "умных" гаджетов и технологий, способных обеспечить дополнительную безопасность жилья.

Эксперты прогнозируют, что благодаря подключению устройства к интернету через камеру звонка, пользователь-владелец дома будет следить за тем, что происходит около его жилья. Местонахождение пользователя не имеет значение - главное наличие сети интернет.

 

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