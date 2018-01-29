Сбербанк подал в ФАС ходатайство по созданию СП на базе "Яндекс.Маркета"

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Сбербанк SBER обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России за разрешением на создание совместного предприятия на базе "Яндекс YNDX.Маркета", заявил глава Сбербанка Герман Греф на телефонной конференции для инвесторов по итогам МСФО банка за 2017 год.

"Два дня назад мы подали заявление в Федеральную антимонопольную службу на получение разрешения для начала работы совместного предприятия с "Яндексом" в области электронной коммерции", - сказал он.

Греф напомнил, что закрыть сделку планируется до конца июня, после чего стороны обнародуют совместные планы по СП.

В декабре прошлого года Сбербанк и "Яндекс" подписали обязывающее соглашение создать СП на базе "Яндекс.Маркета". По условиям соглашения Сбербанк приобретает вновь выпущенные акции "Яндекс.Маркета" на сумму 30 миллиардов рублей. На момент сделки партнеры оценивали все предприятие в 60 миллиардов рублей без учета будущей синергии. Стороны будут иметь равные доли в компании.

Основной задачей "Яндекс.Маркета" станет создание сервиса розничной интернет?торговли. В России, Грузии, странах СНГ и в Прибалтике "Яндекс" и Сбербанк будут заниматься интернет?торговлей только в рамках "Яндекс.Маркета".