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СМИ: Telegram увеличивает стоимость токенов в 3,6 раза в рамках предпродажи


Компании / Технологии

 

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Мессенджер Telegram в 3,6 раза увеличивает цену токенов в рамках нового раунда предпродажи (pre-sale) публичного размещения токенов (ICO) блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON), пишет агентство Блумберг со ссылкой на документ компании для инвесторов.

По данным двух потенциальных инвесторов, цена токена в ходе нового раунда составит около 1,33 доллара, сообщило агентство. В предыдущем раунде обозначалась стоимость в 0,37 доллара, что почти в 3,6 раза меньше новой суммы, добавляет издание.

Во вторник издание Business Insider сообщило со ссылкой на документы для инвесторов, что Telegram планирует привлечь 1,7 миллиарда долларов в ходе второго раунда закрытых предварительных продаж в рамках будущего ICO.

Ранее в феврале из документов, предоставленных компанией комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), стало известно, что создатель мессенджера Павел Дуров в рамках первого этапа предпродаж уже привлек 850 миллионов долларов от 81 инвестора. Таким образом, издание указывает, что общая сумма привлеченных средств Telegram может достичь 2,55 миллиарда долларов.

В январе агентство Блумберг со ссылкой на инвестиционное предложение компании сообщило, что Тelegram планирует привлечь 600 миллионов долларов в рамках закрытого размещения токенов для своей блокчейн-платформы Telegram Open Network до конца февраля 2018 года, и еще 600 миллионов - за счет публичной продажи токенов, которая может начаться в марте.

 

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