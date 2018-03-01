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Роботы-полицейские появятся в аэропорту Дубая


Компании / Технологии

ДУБАЙ, 1 мар - ПРАЙМ. Робот, который сможет следить за вызывающими подозрение людьми и докладывать об их действиях, вскоре появится в аэропорту Дубая, сообщает издание Khaleej Times.

Таможня Дубая уже протестировала первого такого робота, он будет запущен в секторе прилетов.

"Это андроид. Он полностью ещё не запущен, но прошёл пилотную стадию в аэропортах",- сказал изданию специалист центра по инновациям в таможне Дубая Халид аль-Заруни.

По его словам, андроид сможет распознавать лица, а также будет обладать способностями рентгеновского сканирования и теплового зрения. Он будет собирать информацию о любом подозрительном поведении и поставлять её в специальный центр.

В случае отсутствия угроз робот будет просто приветствовать пассажиров.

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